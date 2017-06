Na totaal mislukte gok is May haar meerderheid in het Lagerhuis kwijt

MAYHEM

Voor koppenmakers en cartoonisten was het een goede nacht. MAYHEM kopte The Sun, of wel: puinhoop. Cartoonist Matt maakte een tekening waarin May constateert dat de kiezers 'bloody difficult' zijn, een knipoog naar haar geuzennaam 'bloody difficult women'. Stiekem is het een goede nacht geweest voor Boris Johnson. Hij wist zijn zetel in West-Londen te behouden en is volgens de bookmakers de favoriet om May op te volgen. Met hem aan het roer hebben de Conservatieven een aansprekende leider, maar of hij de juiste premier is om Brexit in goede banen te leiden, daarover wordt getwijfeld.



Meer in het algemeen lijkt chaos het nieuwe normaal te zijn geworden in het Verenigd Koninkrijk. Er valt geen peil meer op te trekken. 'Ik heb geen idee wat er in de Britse politiek gebeurt,' zei Labour-kamerlid John Woodcock. Duidelijk is wel dat de traditionele socialist Corbyn een gevoelige snaar heeft geraakt, met zijn pleidooi voor het publieke goed, met zijn authenticiteit en een pragmatische Brexit. Hij kreeg een onverwacht compliment van Farage. 'Het knappe aan Corbyn is dat zowel Remainers in Londen als UKIP'ers in Noord-Engeland op hem stemmen.'