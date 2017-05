Na lang beraad heeft Griekenland nog steeds geen akkoord met geldschieters

Definitief besluit

In teksten die op tafel lagen beloofden de eurogroep en het IMF de looptijd van de aan Griekenland verstrekte leningen met 'nul tot maximaal vijftien jaar' te verlengen, net als de periode waarin Athene niets hoeft af te lossen. Een definitief besluit over de precieze afbakening (hoeveel jaar) zou echter pas volgende zomer vallen als het Griekse hulpprogramma afloopt.



Tsakalotos vond dat te vaag. Hij vreest dat de onzekerheid bij investeerders met dit soort toezeggingen niet verdwijnt. Tsakalotos hoopt volgende maand een betere deal te bereiken. Dat is de laatste kans, in juli moet Athene circa 7 miljard euro aflossen en het krijgt die miljarden pas van de geldschieters als er een akkoord ligt.



Dijsselbloem maakte duidelijk dat alle partijen water bij de wijn zullen moeten doen. De eurolanden dienen meer duidelijkheid te geven over hun beloften over schuldverlichting en Griekenland moet met minder genoegen nemen, net als het IMF. Volgens Moscovici was de Eurogroep maandagavond zeker geen verspilde moeite. 'Er is ongekende voortgang geboekt. Ik ben vol vertrouwen dat we volgende maand tot een afronding komen.'



Een akkoord in juni over schuldverlichting is voor het IMF een belangrijke voorwaarde om betrokken te blijven bij het financiële hulpprogramma voor Griekenland. Zonder deelname van het IMF dreigen Nederland en Duitsland hun steun aan Griekenland op te zeggen waardoor het land in zware problemen zou komen. Dijsselbloem wil graag voor hij vertrekt als Eurogroepvoorzitter (uiterlijk medio januari) Griekenland in rustiger vaarwater brengen.