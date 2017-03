Na één middag Peking slikt Amerikaanse minister Tillerson snel zijn kritiek in

Irritaties

In die geprikkelde sfeer ontmoette de relatief onervaren Tillerson een legertje door de wol geverfde Chinese diplomaten, zoals Wang Yi, de minister van Buitenlandse Zaken. Peking is extra geïrriteerd door mogelijke nieuwe Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan, in de ogen van Peking een afvallige provincie. Taiwan wordt door de Verenigde Staten al decennialang voorzien van defensieve wapensystemen, die het de facto onafhankelijke eiland moeten beschermen tegen een Chinese aanval.



China schreeuwt ook moord en brand over het raketafweersysteem THAAD. Dat installeren de Verenigde Staten op Zuid-Koreaanse bodem - officieel om een Noord-Koreaanse raketaanval af te slaan, maar Peking denkt dat THAAD ook het Chinese luchtruim in de gaten houdt.



Wat Tillerson van die irritaties op zijn bordje kreeg, weet niemand. Peking meet zich tegenover de kersverse regering van Trump graag de houding van een bedaarde onderwijzer die het onbesuisde nieuwe jongetje in de klas geduldig uitlegt hoe de wereld in elkaar zit. Aan beide kanten koos men voor de zachtere toon, ook omdat het nu belangrijk is dat Xi en Trump elkaar in de ogen kijken.



De hoogste bazen hebben 'enkele keren' gecommuniceerd, maar Trumps China-beleid blijft in nevelen gehuld. Voor de verhoudingen tussen de supermachten wordt die allereerste handdruk begin april bepalend.