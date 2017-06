Na acht maanden vechten met IS is val Mosul echt nabij met herovering verwoeste moskee

'Hun fictieve staat is gevallen', verklaarde legerwoordvoerder brigadier-generaal Yahya Rasool op de staatstelevisie. De autoriteiten verwachten dat de slag om Mosul ergens in de komende dagen zal worden beëindigd. In de 850 jaar oude moskee werd IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi voor het laatst gezien. Hij hield er in juni 2014 een toespraak nadat IS-strijders de tweede stad van Irak hadden ingenomen.



De inname van de moskee komt een week nadat IS-strijders, die al langer aan de verliezende hand zijn in de stad, de minaret hadden opgeblazen. Van het oude moskeecomplex is niet veel meer over. De zwarte vlag van IS wapperde al sinds 2014 op de minaret. IS ontkende echter achter de vernietiging te zitten. Volgens de jihadisten werd de moskee vernietigd tijdens een Amerikaanse luchtaanval. De Amerikaanse luchtmacht ondersteunt het offensief van het Iraakse leger met luchtaanvallen.