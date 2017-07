Na acht maanden strijd is IS-bolwerk Mosul gevallen

IS veroverde Mosul, de tweede stad van Irak, in de zomer van 2014 in een paar dagen tijd. IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi riep vanaf de kansel van de inmiddels opgeblazen al-Nuri moskee in Mosul het kalifaat uit. Het verlies van Mosul is een enorme klap voor IS, dat afgelopen jaar een groot deel van zijn grondgebied heeft moeten prijsgeven. Door de VS gesteunde Koerdische strijders belegeren inmiddels het Syrische Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat.