Motief schutter Fort Lauderdale nog altijd onduidelijk, mogelijk psychische problemen

Getraumatiseerd

De vraag lijkt of Santiago als Irak-veteraan met psychische problemen voldoende professionele hulp heeft gehad

Volgens familieleden kwam Santiago getraumatiseerd terug uit Irak. Het was alsof hij zijn verstand verloren had, zei zijn tante Maria Ruiz tegen AP. 'Hij zei dat hij dingen zag.' In januari 2016 werd hij aangeklaagd wegens huiselijk geweld. Hij was het huis van zijn vriendin binnengedrongen en had haar mishandeld. Recent werd hij vader, maar het ging niet beter met hem.



De vraag lijkt dan ook of Santiago als Irak-veteraan met psychische problemen voldoende professionele hulp heeft gehad. De behandeling van afgezwaaide militairen is een heikel punt in de VS, ook bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Veel veteranen vinden na terugkeer maar moeilijk hun draai.



De aanval in Fort Lauderdale was de laatste van een reeks schietpartijen in de VS. Sommige waren geïnspireerd door islamitisch extremisme, anderen werden gepleegd door geestelijk gestoorde eenlingen. De dodelijkste schietpartij gebeurde juni vorig jaar in een homonachtclub in Orlando, Florida. Daar schoot een door IS-terrorisme geïnspireerde schutter 49 mensen dood.