Moskou zet 35 Amerikaanse diplomaten het land uit als vergelding voor sancties

De Russische ambassade in Londen zei op Twitter dat Obama's maatregelen 'een déjà vu aan de Koude Oorlog' zijn. De woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin noemde de sancties eerder al 'ongegrond' en 'illegaal volgens internationaal recht'. Hij twitterde: 'Het mag duidelijk zijn dat de Russische gepaste en gelijkende reactie ambtenaren in Washington niet op hun gemak zal stellen.'



Bespioneerd

Inmiddels melden Amerikaanse media dat journalisten worden weggestuurd bij het Russische ambassadecomplex in de staat Maryland. Het is één van de twee gebouwen die binnen 72 uur gesloten moeten worden. Een helikopter van nieuwszender NBC laat zien dat er agenten bezig zijn rond het complex met het installeren van lichten en antennes. Volgens de Amerikaanse regering gebruiken de Russen de panden voor het verzamelen van inlichtingen.



NBC zegt dat inlichtingendienst NSA bespioneerd werd vanaf het complex. De regering-Obama beschuldigt Rusland ervan tijdens de presidentsverkiezingen hacks te hebben gepleegd om Donald Trump aan de overwinning te helpen. Rusland heeft dat altijd ontkend. Ook Trump noemt de beschuldigingen belachelijk. Toch gaat hij volgende week om tafel met de Amerikaanse inlichtingendienst over hun bevindingen rondom de hacks.



In zijn eerste verklaring na de aangekondigde sancties tegen Rusland, zei Trump: 'Het is tijd voor het land om verder te gaan naar grotere en betere zaken. Niettemin, in het belang van ons land en onze mensen, zal ik volgende week mij laten informeren door de leiders van de inlichtingendienst. Zo ben ik helemaal op de hoogte van de feiten van deze situatie.'