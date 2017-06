Moskee die al jaren vecht tegen radicaal imago is nu zelf doelwit van aanslag

Met ruime gebedshallen die plaats bieden aan tweeduizend gelovigen is de Finsbury Park Moskee een van de grootste islamitische gebedshuizen van Londen. De moskee opende in 1994 in aanwezigheid van prins Charles zijn deuren in een vijf verdiepingen tellend gebouw, vlak bij de metrohalte van Finsbury Park en het stadion van de voetbalclub Arsenal. De wijk staat bekend als levendig en gevarieerd - moskeeën en discotheken wisselen elkaar af. Naast een grote Ierse gemeenschap huisvest de wijk veel immigranten uit de Cariben, Cyprus en Somalië.



Drie jaar na de opening van de moskee werd Abu Hamza al-Masri aangesteld als imam. Een opvallende verschijning, met één oog en twee haken als handen. Het resultaat, zo beweerde al-Masri zelf, van verwondingen die hij had opgelopen toen hij in Afghanistan tegen Russische troepen vocht. Een leugen, zo bleek later. Al-Masri had de verwondingen opgelopen in een Al Qaida-trainingskamp in Pakistan.



Onder Al-Masri, die openlijk de jihad propageerde, groeide de moskee uit tot een ontmoetingsplek voor extremisten. Onder meer Zacarias Moussaoui, een van de beoogde gijzelnemers van 9/11, was er stamgast. En ook 'schoenbomman' Richard Reid, die in 2001 een mislukte aanslagpoging deed op een passagiersvliegtuig van American Airlines, was er geregeld te vinden. Nog zo'n bekende moskeeganger was Mohammed Sidique Khan, een van de vier aanslagplegers die zichzelf in 2005 opbliezen in het metronetwerk van Londen. Volgens The Guardian vonden er in de moskee wapentrainingen plaats.



In 2003 werd de moskee bestormd door antiterreureenheden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het beramen van een aanslag op het metrosysteem in Londen. Imam Hamza werd geschorst, maar bleef zijn islamitische retoriek buiten de moskee verkondigen. Daar kwam abrupt een einde aan in 2004. Hij werd gearresteerd en veroordeeld tot 7 jaar cel vanwege het aanmoedigen van geweld. Inmiddels zit hij een levenslange gevangenisstraf in de Verenigde Staten uit, waar hij na zijn uitlevering schuldig werd bevonden aan elf terroristische aanklachten.