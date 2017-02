Moord op halfbroer Kim Jong-un lijkt te zijn opgenomen door camera's

De korrelige beelden die Fuji TV heeft verspreid laten de aanval van twee verschillende kanten zien. Een man in een lichtblauw pak, vermoedelijk Kim Jong-nam, wordt van achteren gegrepen door een vrouw in een wit shirt. Het lijkt alsof ze haar handen over zijn gezicht houdt en daarna snel doorloopt. Een tweede vrouw loopt ook weg.



Op duidelijkere beelden is te zien hoe Kim Jong-nam strompelend zijn gezicht afveegt en hulp zoekt bij medewerkers van de luchthaven. Daarna wandelt hij alleen naar het medisch centrum van de terminal. Daar stort Kim Jong-nam in, waarop hij met een ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht.



Het is onmogelijk te bevestigen of de beelden authentiek zijn, maar de opnamen zijn zeker van de internationale luchthaven van Kuala Lumpur, waar de aanval heeft plaatsgevonden.