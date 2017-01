Minister van Justitie VS: ministerie zal inreisverbod niet verdedigen

Yates is de tijdelijke opvolger van de vorige minister van Justitie, Loretta Lynch. Ze werd op 20 januari aangesteld om ministerie te leiden tot Jeff Sessions, de man Donald Trump op deze ministerspost wil hebben, wordt goedgekeurd door de Amerikaanse senaat.



Het is haar verantwoordlijkheid om de integriteit van de rechtsgang te bewaken en ervoor te zorgen dat het ministerie gerechtigheid zoekt, aldus Yates. 'Op dit moment ben ik er niet van overtuigd dat het verdedigen van het decreet rijmt met deze verantwoordelijkheden, noch ben ik ervan overtuigd dat het decreet binnen de grenzen van de wet valt', schrijft de minister in een brief aan de advocaten van het ministerie van Justitie.



Aangezien Lynch' opvolger Sessions waarschijnlijk snel benoemd zal worden, moet het feit dat Yates haar standpunt publiekelijk bekend maakt vooral symbolisch worden opgevat, schrijft The New York Times. Haar brief laat zien hoe sterk de verdeelheid is binnen de uitvoerende tak van de Amerikaanse regering over het beleid van president Trump.



Het decreet van Trump geeft opdracht tot een immigratiestop voor vluchtelingen en inreisverbod voor inwoners van zeven landen in het Midden-Oosten, waaronder Iran en Irak. Het bevel, dat een paar dagen geleden door Trump werd ondertekend, zorgde direct voor chaos op vliegvelden door mensen die werden vastgehouden en het land niet inmochten, en demonstranten die tegen het nieuwe beleid protesteren.



Na in allerijl aangespannen gerechterlijke procedures in meerdere rechtbanken liet het Witte Huis weten dat het inreisverbod niet geldt voor mensen met een permanente verblijfsvergunning ('green card'). Volgens Donald Trump werkt zijn decreet, dat volgens hem bedoeld is om moslimterroristen buiten de landsgrenzen te houden, 'erg goed'.