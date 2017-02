Minister Mattis sust gemoederen op veiligheidsconferentie in München

Verdeeld Europa

Wat de Amerikanen en de Europeanen in de zaal ook deelden, was bezorgdheid over pogingen van buitenaf (lees: uit Moskou) om de westerse democratieën op tal van manieren te ondermijnen. McCain, die binnen de Republikeinse partij een van de weinigen is die Trump soms openlijk kritiseert, erkende dat hij het niet altijd eens is met de president - 'en soms komt dat me op een nachtelijke tweet uit het Witte Huis te staan'. Maar hij zei ook dat hij zelf geen beter buitenlandteam had kunnen kiezen. 'Soms doet de president tegenstrijdige uitspraken. Dus schenk aandacht aan wat hij doet, niet aan wat hij zegt.'



Als om voor een deels Amerikaans publiek nog eens te illustreren hoe diep verdeeld Europa is, mondde een panel over de toekomst van de EU uit in een bijtend twistgesprek tussen Timmermans en de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Waszczykowski. Maar voor een zalvend compliment aan het unieke Europese project zorgde tot slot de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi die in zijn lofzang op de mondialisering de EU 'de eerste, snelste en meest succesvolle' vorm van internationale integratie noemde, een trend die 'helemaal in lijn is met de ontwikkelingen van deze tijd.'