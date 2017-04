Minister en politiechef ontslagen na hevige rellen in hoofdstad Paraguay

Demonstrant Rodrigo Quintana kwam bij de rellen om het leven door een politiekogel. © EPA Steun De nieuwe wet kreeg de steun van 25 senatoren, twee meer dan de benodigde 23 stemmen in de 45 zetels tellende eerste kamer. Volgens de oppositie is de maatregel niet rechtsgeldig.

De betogers protesteerden tegen een geheime stemming die een herverkiezing van president Horacio Cartes mogelijk moet maken.

Een soortgelijk voorstel haalde het in augustus niet. De stemming vond plaats in een gesloten ruimte in het parlementsgebouw, in plaats van in de Senaat zelf. De zittende president kan dankzij de utitslag meedoen aan de verkiezingen voor een tweede presidentstermijn.



Er werden vrijdag ruim tweehonderd mensen opgepakt. Verschillende politici en journalisten raakten gewond. Ook liepen enkele politieagenten verwondingen op.



Cartes riep via Twitter op tot kalmte. Zijn tegenstanders vinden dat de nieuwe wet een bedreiging vormt voor de democratie in Paraguay. Een senator van de Progressive Democratische Partij sprak van 'een coup'. Volgens de huidige grondwet, die in 1992 werd opgesteld, krijgt iedere president één termijn die vijf jaar duurt.



Agenten vielen na de protesten het hoofdkantoor van oppositiepartij PLRA binnen, waar ze de 25-jarige activist Rodrigo Quintana doodschoten. Politieke leiders in Paraguay hebben het doodschieten veroordeeld en eisen een onderzoek. Vier agenten zijn aangehouden.



De stemmingen over de grondwetswijziging rondom herverkiezing van Cartes zijn opgeschort.