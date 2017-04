Miljardair dreigt met aanklacht tegen Navalny wegens smaad

Grootscheepse demonstraties

Aleksej Navalny tijdens een anti-corruptie demnonstratie in Moskouop 26 maart. © AFP Volgens Navalny hebben de Russen de buik van vol de corruptie, zeker nu ze er zelf financieel op achteruit gaan

Volgens Navalny gaat het in feite om een buitenverblijf van Medvedev, die regelmatig bezoekjes brengt aan zijn grootvaders geboorteplaats. Op de plaats waar diens huis stond heeft hij een kapelletje laten bouwen. Het landgoed maakt deel uit van een enorm onroerendgoed-imperium dat volgens een onderzoek van de anti-corruptieorganisatie FBK van Navalny in feite in handen is van de Russische premier.



De onthullingen van Navalny vormden vorige maand de aanleiding voor grootscheepse demonstraties in Moskou, Sint-Petersburg en bijna tachtig andere steden in het land. Het waren de grootste betogingen sinds jaren, maar wat vooral opviel was dat de protesten ook buiten de grote steden aansloegen. De politie pakte duizenden betogers op, onder wie Navalny, die vijftien dagen cel kreeg.



Na zijn vrijlating liet Navalny dinsdag weten dat hij vastbesloten is de strijd tegen de regering van president Poetin voort te zetten. Volgens hem hebben de Russen de buik van vol de corruptie, zeker nu ze er zelf financieel op achteruit gaan. Hij wees erop dat het politieke contract van Poetin met de Russen - welvaart in ruil voor instemmend zwijgen - op losse schroeven staat nu de armoede toeneemt.