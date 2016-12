Militaire voedseldistributie Venezuela bron van corruptie

Voedsel is tegenwoordig betere handel dan drugs gepensioneerde generaal Cliver Alcala

Het leger is door de socialistische regering ingezet om de voedselvoorziening in goede banen te leiden. AP sprak met meer dan zestig militairen, oud-militairen, ondernemers en transporteurs en toont aan dat de militairen de crisis juist verergeren. 'Voedsel is tegenwoordig betere handel dan drugs', zei de gepensioneerde generaal Cliver Alcala. 'Het leger is nu verantwoordelijk voor het voedselbeleid, en dat doen ze niet zonder hun deel te pakken.'



In Venezuela heerst al jaren grote schaarste aan voedsel en producten als toiletpapier, medicijnen en zeep. Dit probleem heeft zijn wortels in de nationalisatiepolitiek van de in 2013 overleden oud-president Hugo Chávez. Als onderdeel van zijn socialistische revolutie onteigende hij privébedrijven om ze 'terug te brengen in handen van het volk'. Bij gebrek aan technische begeleiding en kennis over de bedrijfsvoering, droogde de binnenlandse productie vrijwel volledig op.