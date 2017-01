Militaire operatie Gambia stilgelegd, president Jammeh krijgt kans op te stappen

'Domme strijd'

Of dat ook zal gebeuren, en Gambia vredig zal blijven, is nu de grote vraag. De Gambiaanse krijgsmacht telt naar schatting slechts zo'n 2.500 soldaten. Zij zijn nauwelijks opgewassen tegen de troepenmacht die Ecowas paraat heeft, met militairen en materieel uit Nigeria, Ghana, Togo, Mali en Senegal, het land dat Gambia aan drie kanten omsluit.



Het hoofd van de Gambiaanse krijgsmacht, Ousman Badjie, die zich eerder loyaal aan Yahya Jammeh had verklaard, liet woensdag weten niet bereid te zijn om zijn manschappen op te offeren in een 'domme strijd' tegen de Ecowas-interventiemacht. Hij zinspeelde op een snelle overgave van de meeste Gambiaanse militairen.



Daarmee is Jammeh aangewezen op zijn even trouwe als kleine Nationale Garde, die voor een groot deel bestaat uit militairen die etnisch verwant zijn met de man die Gambia de afgelopen 22 jaar op vaak wrede wijze heeft bestuurd. Jammeh heeft ook jonge huurlingen uit omringende landen geronseld, maar hun sneuvelbereidheid is waarschijnlijk miniem.



Het persbureau Bloomberg meldde donderdag dat Jammeh in gesprek zou zijn met vertegenwoordigers uit Mauritanië. Eerder al was duidelijk dat hij mogelijk voor ballingschap in dit land zou kiezen. Jammeh zou echter niet willen gaan zonder duidelijkheid te hebben over het financiële vermogen dat hij de afgelopen jaren op al dan niet corrupte wijze heeft vergaard.