Militaire interventie Gambia dreigt vannacht

Ooggetuigen meldden vanmiddag al dat vele honderden Senegalese militairen zich verzamelden bij de plaats Diouloulou, op 40 kilometer ten zuiden van de Gambiaanse hoofdstad Banjul. 'We staan klaar en wachten op de deadline van middernacht', zei kolonel Abdou Ndiyae tegen persbureau Reuters. 'Als er dan geen politieke oplossing is gevonden, grijpen we in.'



Het mandaat van Jammeh, die op 1 december de presidentsverkiezingen verloor na 22 jaar als een dictator te hebben geregeerd, loopt vandaag af. Zijn beoogde opvolger Adama Barrow verblijft in Senegal, dat de kleine enclave Gambia als geheel omsluit. Zijn inauguratie zou donderdag plaatsvinden. Het is niet duidelijk of dat gaat gebeuren in Banjul of in de Gambiaanse ambassade in Dakar, de hoofdstad van Senegal.