Militair Israël die gewonde Palestijn doodde veroordeeld wegens doodslag

Lees ook De Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem verspreidde de video van de Israëlische soldaat die de gewonde Palestijn doodde. Directeur El-Ad vertelde eerder dit jaar in een interview: 'Vaak wordt dat geweld niet vervolgd.'

Sergeant Azaria schoot de gewonde, bewegingloze Palestijn door het hoofd na een terreuraanval. 'Het feit dat een terrorist op de grond ligt, rechtvaardigt niet zo'n buitenproportionele reactie', aldus de rechter tegen de hospik. Azaria reageerde niet op zijn veroordeling.



De militaire aanklager besloot Azaria vorig jaar niet te vervolgen voor moord maar voor doodslag, waardoor hij nu een lichtere straf zal krijgen.



Met de uitspraak komt een einde aan een negen maanden durende, zeer gevoelige zaak die Israël verdeeld hield. Militaire functionarissen, premier Netanyahu en de minister van Defensie bekritiseerden de militair vanwege zijn optreden. Zij betoogden dat de Palestijn al gewond op de grond lag en geen gevaar meer vormde. Azaria zei echter dat hij bang was dat de Palestijn een bomgordel droeg.



Grote delen van de bevolking, onder wie parlementariërs van de regeringscoalitie, schaarden zich in de afgelopen maanden achter de sergeant. Na de uitspraak schreeuwde een vrouw in de rechtszaal dat Azaria's veroordeling een 'schande' was. Een ander gaf links Israël de schuld voor de berechting van de militair.



Het Palestijnse slachtoffer, Abed al-Fattah Yusri al-Sharif, zou kort voor zijn dood met een medeplichtige een militair met messen hebben neergestoken. Aanvankelijk meldde het leger dat de twee Palestijnen de soldaat hadden aangevallen waarna ze werden doodgeschoten. Maar op een video die was gemaakt door een omstander, was snel te zien hoe de Palestijn, die al was overmeesterd en bijna roerloos op de grond lag, in 'executiestijl' werd doodgeschoten door Azaria.



'Wat is gebeurd in Hebron, is niet in lijn met de waarden en normen van het leger', zei Netanyahu nadat de video opdook van de executie. 'Soldaten moeten zich terughoudend opstellen en zich houden aan de schietinstructies', aldus de premier.