Migrantenstroom vanuit Libië haast niet meer te stoppen

181 duizend migranten

Dit jaar zijn al 655 mensen verdronken, ruim 23 duizend migranten bereikten Italië

Zondag werden nog 450 migranten van bootjes op zee gered, waarop een vier dagen oude baby van een Nigeriaans stel dat hulpverleners vertelde dat zij een beter leven in Frankrijk of Duitsland zochten. Dit jaar zijn al 655 mensen verdronken, ruim 23 duizend migranten bereikten Italië. Vorig jaar maakten 181 duizend migranten de overtocht uit Libië, waar migranten vrij kunnen vertrekken vanwege de chaos en anarchie die is uitgebroken in het land na de val van Khadafi in 2011.



Europa hoopt met de nieuwe Libische eenheidsregering van premier Fayez Seraj afspraken te kunnen maken maar stuit op het probleem dat die regering niet in heel Libië wordt erkend. Het Libische hooggerechtshof heeft om die reden vorige week nog een akkoord tussen Italië en Libië over training en ondersteuning van de kustwacht, afgewezen zo meldt The Guardian. Desondanks heeft Seraj bij de Europese Unie nogmaals een verlangenlijstje ingediend met schepen, radars en ander materieel om de kustwacht te ondersteunen, dat maandag zal worden besproken door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg.