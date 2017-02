Migranten breken door hekken van Spaanse enclave in Afrika

Vrijhandelsakkoord

Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 21 december dat het akkoord over vrijhandel in groenten en fruit en vis dat Marokko en de Europese Unie hebben gesloten, niet van toepassing is op de Westelijke Sahara. De zaak was oorspronkelijk aangespannen door de onafhankelijkheidsstrijders aldaar, de Polisario.



De uitspraak zint Marokko niets. Het land rekent de Westelijke Sahara tot zijn grondgebied, al wordt die claim internationaal niet erkend. In de Marokkaanse buitenlandse politiek is er nauwelijks iets belangrijkers denkbaar dan het gezag te winnen over de Westelijke Sahara.



Het Marokkaanse ministerie van Landbouw liet vorige week een communiqué uitgaan. Daarin stond dat elke belemmering van het vrijhandelsakkoord 'een rechtstreekse aanval op duizenden banen' betekent en ook een reëel risico inhoudt 'op hervatting van de migratiestromen die Marokko, dankzij aanhoudende inspanningen, heeft weten te bedwingen'.