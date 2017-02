Mexico waarschuwt staatsburgers in VS na deportatie vrouw

Volgens het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken illustreert de zaak van Guadalupe Garcia de Rayos 'de nieuwe realiteit' voor immigranten onder president Donald Trump. De nieuwe president heeft het niet op immigratie: hij tekende een decreet dat mensen uit zeven moslimlanden moest weren. De presidentiële maatregel richtte zich ook op immigranten zonder verblijfsvergunning die een strafblad hebben. Zij moeten sneller worden uitgezet, aldus Trump. In totaal wil hij de komende jaren tot wel 3 miljoen illegale immigranten met een strafblad deporteren.



De 36-jarige Guadalupe Garcia de Rayos, moeder van twee in de VS geboren kinderen, heeft zo'n strafblad. In 2009 gaf de vrouw, die geen geldige werkvergunning heeft, toe dat ze vervalste papieren had gebruikt om een baan te kunnen krijgen. In 2013 kreeg ze te horen dat ze het land uitgezet zou worden, maar dankzij nieuw beleid van de toenmalige president Barack Obama mocht ze toch blijven. Obama had besloten dat immigranten zonder papieren die al op jonge leeftijd naar de VS waren gekomen, niet zouden worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.



De vrouw had vorige week een routinegesprek bij de immigratiedienst en kreeg plots te horen dat ze alsnog het land moest verlaten.



Noodplan

'De zaak van mevrouw Garcia de Rayos illustreert de nieuwe realiteit voor de Mexicaanse gemeenschap in de Verenigde Staten, die te maken krijgt met de meest extreme implementatie van immigratiecontrole', aldus het Mexicaanse ministerie in een verklaring. Mexicanen die in de VS wonen, wordt geadviseerd om contact te houden met een Mexicaanse consulaat, mochten ze hulp nodig hebben. Ook wordt aangeraden om noodplan te hebben, in het geval van een abrupte en onverwachte deportatie naar Mexico.



Bij Garcia de Royas' gedwongen vertrek uit het gebouw van de immigratiedienst in de stad Phoenix, probeerde een groep demonstranten de auto waarin ze zat tegen te houden. De politie arresteerde zeven demonstranten. Donderdag werd ze door de immigratiedienst naar de Mexicaanse stad Nogales gebracht.



In de VS wonen zo'n 11 miljoen immigranten zonder verblijfsvergunning.