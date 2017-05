Mexico-Stad is verrassend én hip

Geesten

'El Gran Tenochtitlan', zo noemen de inwoners van Mexico-Stad hun woonplaats liefkozend. Tenochtitlan was de hoofdstad van de Azteken, een van de grootste beschavingen uit de geschiedenis. In 1519 arriveerden de Spanjaarden, om in enkele jaren een einde te maken aan het Azteekse rijk. Ze maakten Tenochtitlan met de grond gelijk en bouwden op haar ruïnes de hoofdstad van hun overzeese imperium.



De stad heeft in de loop van de jaren complete dorpen opgeslokt, maar in wijken als Tlalpan en San Angel is de provinciale sfeer nog springlevend. De geur van versgebakken maistortilla's hangt in de straten. Bij de bakkerij staan vrouwen in bloemetjesschorten kletsend op hun beurt te wachten, van huis meegenomen mandjes in de hand. Een messenslijper rijdt voorbij op een bakfiets, een oude dame veegt haar stoep en probeert voorbijgangers tot een praatje te verleiden.



Ook de geesten van de Azteken hebben Mexico-Stad nooit verlaten. Ze wonen in de keukens van trendy restaurants, waar chefkoks wonderen verrichten met mais, cacao en chili-pepers. Ze dolen rond in muziek- en dansscholen waar jongeren zich de ritmen van hun pre-Columbiaanse voorouders eigen maken. Ze verschijnen als tatoeages op lichamen, als graffiti op muren, als namen op gebouwen, straten en metrostations. Het geeft de stad, in al haar moderniteit, haar typisch mystieke karakter.



Toen de Azteken er in 1325 arriveerden, bestond Mexico-Stad uit eilandjes. De Azteken gebruikten kano's om zich te verplaatsen tussen de verschillende delen van de stad. In de zuidelijke wijk Xochimilco zijn de oude waterwegen nog intact. 'Ontdek het oude Mexico', roept een man vanaf een felgekleurde gondel in het haventje. Een zwaarlijvige Mexicaan onderhandelt even en stapt dan met vrouw en kinderen in de gondel. Mariachimuzikanten bieden vanaf kano's hun diensten aan. Andere bootjes doen goede zaken als varende taco-takeaway.



Vijftig kilometer ten noordoosten van de hoofdstad ligt de heilige stad Teotihuacan. De naam betekent 'plaats waar goden ontstaan'. De stad is gebouwd in de eerste eeuwen na Christus, lang voordat de Azteken op het toneel verschenen. Schoolkinderen dwalen in hun rood-grijze uniformpjes rond tussen de tempels en beklimmen de piramides. 'Hier werden eeuwenlang mensen geofferd aan de goden', vertelt de leraar, wijzend op de stenen bovenop een piramide.