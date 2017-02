Mexico boos dat Trump ook niet-Mexicanen over de grens wil zetten

Verspillen

Mexico is bang dat de Amerikaanse maatregelen zullen leiden tot massale uitzettingen. Maar Kelly ontkende dit woensdag. Er zullen wel sneller mensen het land worden uitgezet dan in het laatste decennium is gebeurd, aldus de oud-generaal tijdens een bezoek aan Guatemala.



Kelly zei dit tijdens een bijeenkomst in de hoofdstad Guatemala-Stad nadat hij een vliegtuig met uitgezette Guatemalteken terug in dat land had verwelkomd. 'Als je overweegt om heel veel geld aan een mensensmokkelaar te gaan betalen om je naar de VS te brengen, dan verspil je je geld', was de boodschap van Kelly. 'Je zal heel snel worden teruggebracht.'



De plannen van de regering-Trump hebben ervoor gezorgd dat de relatie met Mexico flink is verslechterd. Maar Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer zei woensdag dat de betrekkingen op dit moment juist 'fenomenaal' zijn. Hij zei te verwachten dat het overleg een 'mooie discussie' zal opleveren. Maar de verwachtingen voor de besprekingen zijn niet hooggespannen. 'De relatie is op dit moment op zo'n dieptepunt beland, dat het 'wishful thinking' is om te denken dat er vooruitgang zal worden geboekt', aldus directeur Jason Marczak van de denktank Atlantic Council.