Metro wordt wennen voor autoverslaafde inwoners Riyad

'Als je een Lexus hebt, bén je een Lexus' Nergens is de verslaving aan de auto zo zichtbaar als in Saoedi-Arabië en vooral in de steden. De inwoners zijn tot hun 'ijzeren kleding' veroordeeld, want openbaar vervoer is zo goed als afwezig. En auto's zijn bovendien vooral statussymbolen. (+)

Dat is niet de eerste zorg van Dick Spinder, projectleider van Strukton. Hij moet de in oktober 2013 begonnen bouw tot een goed einde brengen, liefst binnen vijf jaar - nóg een verschil met de Noord-Zuidlijn, waaraan de Nederlandse bouwonderneming overigens ook meewerkte. Strukton behoort, met een aandeel van 1,1 miljard dollar, tot een van de drie internationale consortia die het project uitvoeren.



Het wordt de laatste buitenlandse klus voor de 69-jarige Zaankanter. Enthousiast vertelt hij over bouwmethodes, boortunnels en spoorstaven, over beams, cut and cover en haasje over. 'Technisch gezien is Riyad het nieuwste van het nieuwste', zegt hij. 'Het is een van de veiligste projecten ter wereld. Wonderbaarlijk dat het aantal ongelukken tijdens de bouw zo laag is.'



De 85 stations moeten iets bijzonders worden. Er komen drie 'iconische' stations, ontworpen door de beroemde Syrisch-Britse architecte Zaha Hadid, onlangs overleden. Personeel komt er niet aan te pas op de treinstellen zonder bestuurder, overigens gebruikelijk bij moderne systemen.