Met nepnieuws verkiezingen manipuleren? Kinderspel, blijkt uit studie

Eenvoudig diensten te koop

'Of je nu in China, Rusland, Europa of de VS bent, het is erg gemakkelijk om deze diensten te kopen', zegt Simon Edwards, cybersecurity-expert bij Trend Micro, in de Britse krant The Guardian. Zo kan er op social media al voor zo'n 35.000 euro een groep aangemaakt worden die de gewenste ideologie aanhangt, inclusief zo'n 40.000 likes.



Een nepnieuwsbericht gaat al online voor 2400 euro. Daarnaast kunnen campagnes ook retweets en andere promotionele diensten kopen, zoals de plaatsing van gerelateerde video's op YouTube die er mede voor zorgen dat het verhaal viraal gaat. Een straatprotest aankondigen en promoten via sociale media kost slechts 9000 euro, zo becijferde Trend Micro.



Met een budget van ongeveer 360.000 euro kan een campagne met nepnieuws het kiesgedrag sterk beïnvloeden, zo concludeert de studie. De efficiëntie en lage kosten van dit soort propagandacampagnes doen vrezen dat die steeds vaker zullen worden ingezet bij grote verkiezingen.



'Het is belangrijk dat we dit zo snel mogelijk een halt toeroepen voor het gemeengoed wordt', zegt Simon Edwards in The Guardian. Hij beklemtoont dat ook gebruikers van sociale media handiger moeten worden in het herkennen van nepnieuws: 'Het is heel belangrijk dat mensen nadenken over wat ze zien en overal vraagtekens bij zetten', zegt hij.