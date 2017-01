Met muur en uitzetbeleid opent Trump aanval op illegale migranten

Fraude

Trump probeerde, tijdens zijn voorgelezen toespraak, een boodschap van eenheid te brengen. 'Veiligheid aan de grenzen is geen politieke kwestie. We zullen onze kloven overbruggen, onze wonden helen, en samen werken voor ons land.'



Trump ging opnieuw in op de door hem veronderstelde (maar niet-bestaande) grootscheepse fraude bij de verkiezingen. De president kondigde per tweet een 'groot onderzoek' aan naar illegalen, dode kiezers en kiezers die in twee staten geregistreerd staan. Volgens Trump zou het om zeker drie miljoen frauduleuze stemmen. Die zouden moeten worden afgetrokken van de stemmen op Hillary Clinton, die landelijk bijna drie miljoen kiezers meer achter zich kreeg dan Trump.



Een woordvoerder van Trump zei dinsdag dat de president 'in kiezersfraude gelooft, gebaseerd op studies en informatie die hij heeft'. Het lijkt erop dat hij die studies verkeerd interpreteert; er zijn inderdaad miljoenen Amerikanen verkeerd geregistreerd, maar dat betekent niet dat die ook frauderen. Ook Trumps eigen dochter staat dubbel geregistreerd, bleek woensdag. Trumps woordvoerder hield voet bij stuk: 'We moeten het probleem begrijpen, hoe diep het gaat.' Maandag had hij al gezegd dat 'je het met de feiten oneens kunt zijn'.



Democraten vrezen dat de maatregelen die Trump wil nemen om stembusfraude te voorkomen de opkomst van armere kiezers kunnen drukken.