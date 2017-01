Met linkse Hamon wordt het voor Franse socialisten wel erg moeilijk presidentschap te winnen

Winnen lijkt uitgesloten

Hamon wil moslims niet stigmatiseren

Het lijkt echter uitgesloten dat de socialisten onder Hamon de presidentsverkiezingen kunnen winnen, zelfs al zou hij worden gesteund door Mélenchon en de groenen. Door een linkse koers te kiezen verwijderen de socialisten zich van de ideologische trends in de Franse samenleving, waarin juist een duidelijke ruk naar rechts waarneembaar is. Veel Fransen maken zich zorgen over islam en immigratie. Benoît Hamon is afgevaardigde in de Assemblée Nationale voor Trappes, een stadje in de buurt van Versailles dat bekend staat vanwege zijn relatief groot aantal radicale moslims. Hamon wil moslims niet stigmatiseren en stelt een corps voor van inspecteurs die burgers op de bon kunnen slingeren als zij zich schuldig maken aan racisme en discriminatie.



Ook in sociologische zin verwijdert de PS van Hamon zich van de hoofdstroom van de Franse samenleving. De scheiding tussen de socialisten en hun traditionele achterban van arbeiders en lager opgeleiden wordt verder voltrokken. Met de legalisering van cannabis en een warm welkom voor vluchtelingen zal Hamon ze niet terugwinnen. Zijn koers is vooral aantrekkelijk voor de bourgeois bohémiens, de alternatieve, relatief jonge hoger opgeleiden in de grote steden, en voor minderheden.