Met deze verbinding door Pakistan hoopt China zijn 'islamitische Wilde Westen' te stabiliseren

Strategische verbinding tussen West-China en Indische Oceaan kost 57 miljard dollar

Verdwijningen zijn in Pakistan aan de orde van de dag, maar Chinese staatsburgers zijn daar zelden bij betrokken. Hoewel de officiële Chinese reactie terughoudend was, zat Pakistan met de zaak in de maag. De regering maakte eind mei bekend dat de twee geen leraren waren geweest, maar christelijke zendelingen. Ze zouden hun zakenvisum hebben misbruikt door te verblijven in een 'restricted area', reden om de visumprocedures voor Chinese staatsburgers zwaar aan te scherpen.



Het incident laat zien dat de intensieve Chinese bemoeienis met Pakistan niet zonder risico is. China bouwt aan de China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), het vlaggeschip van zijn Nieuwe Zijderoute-initiatief (One Belt One Road), dat in mei in Peking groots werd afgetrapt: 57 miljard dollar aan investeringen in nieuwe wegen, spoorlijnen, energiecentrales en een diepzeehaven in Gwadar. De strategische verbinding tussen West-China en de Indische Oceaan moet in 2018 operationeel zijn.