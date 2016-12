Merkel in nieuwjaarsspeech: terrorisme is grootste test

Volgens Merkel is Duitsland sterker dan terrorisme en zal de regering alles doen om 'veiligheid in vrijheid' te waarborgen. Ze zei dat de Duitse overheid met wetten komt om de veiligheid te verbeteren na de aanslag in Berlijn op 19 december waarbij twaalf mensen om het leven kwamen. De verdachte van de terreuraanslag, een Tunesische asielzoeker, werd vorige week in Italië doodgeschoten. 2016 was een jaar van 'zware testen', waarvan de zwaarste moslimterrorisme was, aldus Merkel. 'Het is vooral bitter en ziekmakend wanneer terreuraanslagen worden gepleegd door mensen die bescherming zoeken in ons land.' Merkel maakte onlangs bekend dat ze zich herkiesbaar stelt als lijsttrekker bij de CDU voor een volgende regeringstermijn.