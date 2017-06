Merkel: 'Ik ben Kohl persoonlijk dankbaar dat hij heeft bestaan'

Belichaming van transitie

Kohl zal boven alles de geschiedenis ingaan als de kanselier van de Duitse eenheid

Kohls politieke opvolger, de sociaaldemocraat Gerhard Schröder, schreef in een ingezonden stuk in der Spiegel dat hij aan Kohls levenswerk, een vereend Duitsland in een verenigd Europa, nooit heeft willen tornen. 'Zijn erfenis blijft een verplichting'. In sommige opzichten was Kohl de hekkensluiter was van een tijdperk: de laatste kanselier die nog bewuste herinneringen had aan de nazitijd en de laatste kanselier in eerste instantie kanselier was van West-Duitsland.



En in andere opzichten was Kohl dus de architect van de toekomst van toen, ons heden. Het was Kohl die samen met zijn Franse collega Mitterand een doorslaggevende rol heeft gespeeld in het tot stand komen van de euro en daarmee in zekere zin voor de leiderspositie die Duitsland in Europa kreeg, in eerste instantie tegen wil en dank.



In dat opzicht was hij welhaast de belichaming van de transitie van oude West-Duitsland naar het Duitsland van nu. 'Helmut Kohl was een vriend, en zonder hem bestond de euro niet', zei Jean-Claude Juncker, chef van de Europese Commissie. De Franse president Emannuel Macron dankte Kohl voor diens grote rol voor de Frans-Duitse vriendschap. Velen zullen ze zich de symbolische handdruk tussen Kohl en wederom Mitterand herinneren in Verdun, bij een van de vele begraafplaatsen van de gevallenen in de Eerste Wereldoorlog.