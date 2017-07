Merkel gaat G20-top in als 'leider' van het vrije Westen

Klimaatverandering, Syrië en Oekraïne

Naast vrijhandel komt er nog een aantal andere heikele onderwerpen aan de orde in Hamburg, zoals migratie, klimaatverandering en de conflicten in Syrië en Oekraïne. Gecombineerd met de aanwezigheid van een paar uitgesproken persoonlijkheden als Trump, de Russische president Poetin en hun Turkse collega Erdogan heeft de bijeenkomst al bij voorbaat een explosieve lading.



Ook op straat gist het: tienduizenden anti-globalisten zijn naar Hamburg getrokken onder het motto: 'G20: Welkom in de hel'. Donderdagavond kwam het al tot botsingen tussen betogers en de oproerpolitie, die in groten getale aanwezig was.



Merkel zei te hopen dat het mogelijk zal zijn compromissen te vinden, zelfs als het gaat om het klimaatverdrag van Parijs, dat Trump net in de prullenbank heeft gegooid. Haar toon illustreert de rollenwisseling die zich lijkt te voltrekken: in plaats van de Amerikaanse president is Merkel - zij het met enige tegenzin - bezig zich op te werpen als de leider van de westerse wereld.