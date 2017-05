Merkel: Europa kan niet meer blind varen op VS en moet lot in eigen hand nemen

Buitenlandse vs. binnenlandse Merkel

De afgelopen maanden bestond er steeds een aanzienlijke discrepantie tussen de buitenlandse Merkel en de binnenlandse Merkel. Die eerste Merkel is de vrouw die werd uitgeroepen tot leider van het vrije Westen, de vrouw die in lange Brusselse vergadernachten altijd blijk geeft van haar hart voor de Europese zaak.



De binnenlandse Merkel had het, vooral in campagnetijd, minder over Europa. Want de Unie ligt steeds gevoeliger, ook in het van oudsher pro-Europese Duitsland: vanwege de vluchtelingen, vanwege Griekenland, omdat het bondgenootschap in de ogen van een groeiende groep Duitsers in de eerste plaats een synoniem is voor 'miljarden naar Brussel.'



Als die (financiële) euroscepsis ergens leeft is het wel in Beieren, in de tent waar Merkel zondag sprak en daarna een pul bier leegdronk met minister-president Horst Seehofer. Een half jaar geleden was de CSU-leider nog een blok aan Merkels been, nu gedroeg hij zich als een goeiige vriend en klapte hij braaf mee na Merkels Europese pleidooi.