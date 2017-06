Mensensmokkelaars werden al dagen gevolgd, toch stikten 71 migranten in een koelwagen

Kloppen hield op

Waarom de chauffeurs de vrachtwagen in de bocht vlakbij Wenen hebben geparkeerd en zijn gevlucht is tot op heden niet duidelijk. De kans is groot dat ze hadden begrepen dat ze een 71-voudige moord op hun geweten hadden. Het kloppen waarvan sprake was is immers op een zeker moment opgehouden.



De politie vond de auto een etmaal later. Hij stond in de zon en onder de deuren door druppelde lijkenvocht.



De Duitse journalisten spraken in de gevangenis Bautzen met de chauffeur van een ander transport van de zelfde smokkelbende. De 81 mensen in zijn auto, een soortelijke koelwagen, overleefden de rit omdat iemand met een scherp voorwerp een spleet in het dak had gemaakt.