Meisjes van 11 tot 16 lopen weg met Ariana Grande

Grande is een echt meidenidool, meer nog dan haar generatie- en genregenoten als Taylor Swift en Miley Cyrus. Zij werd bekend als actrice in de kinderseries Victorious en Sam & Cat, die ook in Nederland werden uitgezonden, bij Nickelodeon. De tv-kijkers die destijds een jaar of 8 waren, zijn met Ariana Grande meegegroeid en doen het nu goed als haar poppubliek.



In haar liedjes richt Grande zich ook rechtstreeks tot haar meidendoelgroep. 'Don't need permission, made my decision to test my limits', zingt Grande bijvoorbeeld in haar recente hit Dangerous Woman. En bij haar gelijknamige, wereldwijde concerttournee worden trefwoorden geprojecteerd op een groot beeldscherm, over hoe een vrouw in de ogen van Grande ook zou moeten zijn: 'wild', 'playful', 'female', en, in Grande's optiek erg belangrijk: 'not asking for it'. In de Verenigde Staten, waar seksueel expliciete muziek van popvrouwen als Rihanna en Nicki Minaj dominant is, staat Grande bekend als 'geschikt voor alle leeftijden'. En ook om die reden trekt zij een zo jong en homogeen publiek.



