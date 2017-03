Meer gesprekken tussen Rusland en Trump-team, mail Pence gehackt

'Heksenjacht'

Trump noemt de ophef rond Sessions donderdagnacht een 'heksenjacht'. Volgens de president heeft de minister duidelijk per ongeluk nee geantwoord op de vraag tijdens de benoemingsprocedure of hij contacten had met de Russen. 'Jeff Sessions is een eerlijke man. Hij heeft niets verkeerds gezegd. Hij zou wat preciezers mogen zijn in zijn antwoord, maar het was duidelijk niet met opzet', aldus Trump in een verklaring.



De Amerikaanse krant USA Today meldt donderdag dat ook twee andere campagnemedewerkers van de president de Russische ambassadeur hebben gesproken op een conferentie bij de Republikeinse Conventie in juli 2016. Het gaat om J.D. Gordan en Carter Page, twee adviseurs in Trumps campagneteam op het gebied van nationale veiligheid.