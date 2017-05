Meer dan 20 doden door aanval op bus met Egyptische christenen

Het is niet duidelijk wie de daders zijn. Christenen in Egypte zijn vaak het doelwit van moslimextremisten. Begin april vielen bij twee aanslagen op kerken in het noorden van het land meer dan 45 doden.



In december 2016 werd de hoofdstad Caïro opgeschrikt door een zelfmoordaanslag tijdens een zondagsmis: 29 doden. Nadat IS in februari zeven christenen had vermoord in een stad in de Sinaïwoestijn, vluchtten circa 150 geloofsgenoten halsoverkop naar andere delen van Egypte.



In Egypte wonen ongeveer 8 miljoen christenen op een bevolking van 80 miljoen die verder voornamelijk bestaat uit moslims. Waar de Egyptische tak van IS zich eerder vooral bezighield met het plegen van aanslagen in de Sinaïwoestijn, probeert de organisatie nu de moslimbevolking uit te spelen tegen de invloedrijke christelijke minderheid. In nieuwe propagandafilms noemt IS christenen een 'favoriete prooi'.