Medicijnautoriteit VS verbiedt pijnstiller wegens misbruik en verslavingsgevaar

Het gaat om Opana ER, een middel van fabrikant Endo International. De pillen werden voorgeschreven voor mensen met zware, chronische pijnklachten. Opana ER is een opioïde, een equivalent van morfine. De ER in de naam staat voor 'extended release', oftewel gereguleerde afgifte. Het middel was in eerste instantie goedgekeurd door de FDA.



De FDA kwam vorige maand tot de conclusie dat het middel teveel risico's voor de volksgezondheid met zich meebrengt. Opana ER, verstrekt in pilvorm, wordt vermalen en opgesnoven door verslaafden. Steeds meer mensen begonnen daarnaast met het injecteren van het middel, zoals ook bij heroïne gebeurt. Dit misbruik leidt niet alleen tot een toename in het aantal overdoses, het middel wordt ook verantwoordelijk gehouden voor een uitbraak van HIV en hepatitis C in de staat Indiana in 2015. De ziekten verspreidden zich snel omdat drugsverslaafden hun naalden met elkaar deelden, aldus de FDA.



Endo International heeft in 2012 al geprobeerd om de pil minder aantrekkelijk te maken voor verslaafden. De vernieuwde versie veranderde in een soort gel als mensen probeerden hem te vermalen. Dit zou het opsnuiven en injecteren van het middel moeten tegengaan. De FDA kwam in 2013 tot de conclusie dat Opana ER nog steeds relatief makkelijk kon worden opgesnoven en geïnjecteerd.