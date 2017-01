Medewerker Trump: we presenteren 'alternatieve feiten'

Conway zei in een interview met nieuwszender NBC dat de grootte van de menigte bij de inauguratie er niet toe doet. 'Ik denk dat presidenten uiteindelijk niet beoordeeld worden op de bezoekersaantallen bij hun inauguratie maar op wat ze bereiken.' De interviewer vroeg waarom persvoorlichter Sean Spicer zaterdag ten onrechte zei dat de inauguratie van Trump het grootste publiek ooit had. 'Als we op deze manier over onze persvoorlichter blijven praten, dan denk ik dat we onze overeenkomst moeten herzien', aldus Conway, blijkbaar doelend op interviewafspraken met NBC.



Ze verdedigde de keuze van het Witte Huis om de strijd met journalisten aan te gaan. Amerikaanse media berichtten dat de inauguratie van Trump minder bezoekers trok dan die van Barack Obama in 2009 en mogelijk minder dan de Women's March op zaterdag. 'We voelden ons geroepen om duidelijkheid te scheppen en alternatieve feiten te presenteren', aldus Conway.