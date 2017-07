Mays handreiking naar Labour lekt uit, maar Corbyn wilde er toch al niets van weten

Ontvlechten

May heeft vooral hulp nodig bij de Brexit. Donderdag, op de eerste verjaardag van Mays premierschap, presenteert de regering de Great Repeal Act, een wet waarmee alle 12 duizend EU-wetten op de dag na de Brexit vanzelf terechtkomen in het Britse wetboek.



Daarna begint het grote ontvlechten. De regering wil onwelgevallige wetten schrappen of aanpassen. Hierbij wil May, vanwege het enorme aantal wetten, gebruik maken van de zogeheten Hendrik VIII-clausule, vernoemd naar de koning die het land graag zonder dwarsliggers bestuurde. Voor de oppositie is de Great Repeal Act een uitgelezen mogelijkheid om het Brexit-proces te vertragen of te saboteren, hopend op een softe Brexit of geen Brexit. De guerrilla zal beginnen met het indienen van amendementen, waarbij de oppositie steun verwacht te krijgen van gematigde Conservatieven die willen dat het land in de gemeenschappelijke markt blijft.



Door aan te sturen op een soort coalitie van nationale eenheid - voor het laatst gezien in de Tweede Wereldoorlog - toont May een heel ander gezicht. Voor de verkiezingen had ze nog dreigend gesproken over saboteurs die de Brexit probeerden te verhinderen.