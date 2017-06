May sluit akkoord met Noord-Ierse DUP en heeft weer een meerderheid in het parlement

Volgens May heeft de DUP beloofd dat die met de Conservatieven zal meestemmen als het gaat om de begroting, nationale veiligheid en de wetgeving die nodig is voor de Brexit. De DUP is de enige Noord-Ierse partij die voor het vertrek uit de EU is, maar is tegen een harde Brexit. De partij wil dat de grens met Ierland openblijft.



Voor May is het een opluchting dat zij nu kan rekenen op de steun van de DUP. Haar positie is danig verzwakt sinds de verkiezingen. Ook haar afstandelijke optreden na de brand in de Grenfell-torenflat in Londen heeft haar populariteit geen goed gedaan. In de eerste dagen na de ramp ging ze een rechtstreekse ontmoeting met de bewoners van de flat uit de weg. Dat kwam haar op veel kritiek te staan. Bij een bezoek aan een opvangcentrum in de wijk werd ze uitgejouwd door woedende bewoners die zelfs 'lafaard' schreeuwden.