May reageert laconiek op harde Brexit-opstelling Europese leiders

Onhandig en talmend

May probeert zich te profileren als sterke leider - veel meer dan de slogan 'stabiel en streng leiderschap' brengt ze niet te berde in interviews en toespraken. Maar volgens sommige waarnemers opereert ze onhandig en talmend. Commentator David Allen Green van de Financial Times schreef dat de premier tijd heeft verspild met het in het leven roepen van twee ministeries, een kansloze beroepsprocedure inzake Artikel 50 - waarmee het vertrek uit de EU in gang is gezet - en verkiezingen. Hierdoor zou ze de Europese landen in de kaart hebben gespeeld.



May reageerde zondag in een tv-interview met Andrew Marr verontwaardigd op een opmerking van voorzitter Juncker van de Europese Commissie, die zich had afgevraagd: van welke planeet komt ze? 'Ik kom niet van een andere planeet', verzekerde de premier. De Luxemburger was op visite bij May niet onder de indruk geraakt van de Britse voorbereidingen en had zich tegenover Angela Merkel verbaasd getoond over het optimisme in Londen.