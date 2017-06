May gaat minderheidskabinet vormen met Noord-Ierse protestanten

Moeizame uitslag

Het uitroepen van vervroegde verkiezingen is zo voor Theresa May geëindigd met een erg moeizame uitslag. Haar partij, de Conservatieven, heeft de meerderheid in het Lagerhuis verloren, waar ze er juist op had gegokt die meerderheid te vergroten. Het is nog de vraag of ze met de snelle vorming van een minderheidskabinet de roep om haar aftreden weet te bezweren.



De Labourpartij, onder leiding van Jeremy Corbyn, heeft juist verrassend goed gepresenteerd. Tegen alle verwachtingen en peilingen in, wint de partij waarschijnlijk 29 zetels, waarmee ze uitkomt op 261 zetels.