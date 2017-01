Massale uittocht Mosul: 'IS maakt ons af'

Betonblokken

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR constateert een toename van het aantal vluchtelingen - een paar dagen geleden waren het er nog 1.600 per dag, in het nieuwe jaar is dat opgelopen tot 2.300. Van de 1,5 miljoen inwoners wonen er 125 duizend niet meer thuis.



In een straat tussen twee buurten staan aan weerszijden zwaar beschadigde huizen. Betonblokken blokkeren soms de weg. Het lichaam van een IS-strijder ligt ergens aan de kant. Even later komen soldaten met een dode uit een gebouw en leggen hem naast het andere lijk. Een soldaat neemt een selfie met de lichamen, enkele vrouwen spugen erop en vloeken, veel buurtbewoners wandelen simpelweg voorbij. In deze wijk, Qud, keren bewoners terug en gaan ze naar de markt om groente, fruit, brood en melk te kopen, voor het eerst in weken. Soldaten controleren de boodschappenwagentjes. Militaire voertuigen met munitie rijden voorbij op weg naar het front, zo'n 100- tot 150 meter verder.



De strijd gaat straat voor straat. De bevolking is opgeroepen binnen te blijven tot Mosul is gevallen, maar vooral de armen hebben niets meer. Mannen, vrouwen en kinderen rennen achter vrachtwagens aan die mogelijk voedsel vervoeren. 'We hebben al drie dagen niets gegeten. Heeft u iets over?', vraagt een tienermeisje aan een soldaat. Veel soldaten delen hun rantsoen met burgers en geven water weg. In ruil delen sommige inwoners hun kennis over posities van IS-strijders. Een van hen is Suliman Ali, een vader van zes kinderen: 'IS maakt ons af', zegt hij. De soldaat schrijft zijn aanwijzingen over door de stad rijdende IS-busjes op.