Massale run Britten op een EU-paspoort, 'link met Brexit duidelijk'

EU-burger in VK paspoort voor joodse brit Elke EU-burger die langer dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk woont, krijgt een speciale status waarmee hij ook na de Brexit in het land kan blijven wonen en recht heeft op zaken als onderwijs en gezondheidszorg. Dat heeft de Britse premier May donderdag op de top in Brussel gezegd.



Er wonen ongeveer drie miljoen burgers uit de verschillende EU-landen in het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe was volstrekt onduidelijk wat hun rechten zouden zijn na de Brexit.



May onderstreepte dat het voorstel alleen ingaat als dezelfde rechten worden gegarandeerd voor Britse burgers die in andere Europese lidstaten wonen.

'Er is ook interesse voor Nederland', zegt Hermie de Voer van het in migratiezaken gespecialiseerde Amsterdamse kantoor Everaert Advocaten. 'Dat merken we heel goed aan het aantal telefoontjes en e-mails dat we krijgen.' Het is nog onduidelijk in hoeveel gevallen deze interesse tot een daadwerkelijke aanvraag van de Nederlandse nationaliteit heeft geleid. Pas in het derde kwartaal van dit jaar zijn volgens het CBS cijfers beschikbaar. De Voer denkt dat het hier minder storm zal lopen dan in bijvoorbeeld Duitsland. 'Omdat ons land in principe geen dubbele nationaliteit toestaat, verliest iemand die Nederlander wordt automatisch zijn Britse paspoort. Dat maakt het een stuk minder aantrekkelijk.'



Onder de geïnteresseerden in een Europees paspoort zijn ook Britten die gewoon in het Verenigd Koninkrijk wonen. Zij zoeken een 'back-up paspoort' zodat ze gemakkelijk binnen de EU kunnen blijven reizen en hun kinderen later overal in de EU kunnen gaan studeren. 'Maar er zijn duizenden gevallen van persoonlijke drama's', zegt europarlementariër Sophie in 't Veld (D66). Sinds zij in een interview met de The Guardian opperde dat er wellicht een speciaal comité voor dit onderwerp zou moeten komen, ontplofte haar mailbox. 'Honderden mensen kwamen met hun zorgen en praktische vragen, dus tja, toen heb ik met een paar collega's maar een e-mailadres aangemaakt en een nieuwsbrief opgestart, en sindsdien is de taskforce een feit.'