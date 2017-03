Massademonstraties tegen Russische regering zijn terug van weggeweest

Badeendje

Op al die plekken gaat zondagmiddag hetzelfde symbool de lucht in: een geel badeentje. Het is het eendje uit een recente video van oppositieleider Navalny. Die toont de rijkdommen van de Russische premier Dmitri Medvedev. Via dronebeelden vliegt de kijker over paleizen, villa's, jachten, wijngaarden in binnen- en buitenland. En over een klein huisje midden in een vijver naast een van de paleizen: een speciaal huisje voor een eend.



De video is door 12 miljoen mensen bekeken op YouTube - 12 procent van de Russische bevolking. Premier Medvedev reageerde niet op de corruptie-aantijgingen.



'Beste burgers, dit protest is niet toegestaan', schalt er door de politiemegafoons onder het standbeeld van Aleksandr Poesjkin, Ruslands bekenste dichter die in 1825 sympathiseerde met de Dekabristen die in 1825 de eerste poging deden om de tsaristische autocratie ten van te brengen. De autoriteiten van Moskou gaven geen vergunning voor de demonstratie op het plein van de dichter. Maar de burgers blijven staan.