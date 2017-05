Marwan Barghouti zit in de cel, zijn heldenstatus groeit

1. Barghouti eet stiekem een reep chocola

In een Israëlische gevangenis zit Marwan Barghouti (58) sinds 2004 vijf maal levenslang uit, wegens de moord op vier Israeli's en een Griek. Hij ging in april in hongerstaking en met hem zo'n duizend andere Palestijnse gevangenen. Ze protesteren tegen hun slechte leefomstandigheden. Het Israëlische gevangeniswezen verspreidde begin deze week een video waarop te zien is hoe Barghouti heimelijk iets eet, koekjes en een reep chocola of zoiets. Erg duidelijk zijn de beelden niet. De boodschap is wel helder: hij is een slecht voorbeeld voor zijn lotgenoten.