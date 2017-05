Marokkaanse politie arresteert leider van Rif-protest

Nasser Zafzafi (39) groeide bij de protesten in Al Hoceima uit tot de leidende figuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte maandagochtend in diverse Marokkaanse media bekend dat hij was gearresteerd. De politie was naar hem op jacht sinds Zafzafi tijdens het vrijdagse gebed in een moskee in Al Hoceima in woede ontstak tegenover de imam. De voorganger zou kritiek hebben gehad op de protesten tegen de Marokkaanse staat. Midden in de moskee ging de protestleider tekeer: 'Zijn de moskeeën van God, of van de Makhzen (het staatsapparaat)?'



De minister van Religieuze Zaken sprak van een ernstig delict en een actie zonder precedent. Het Openbaar Ministerie vaardigde onmiddellijk een arrestatiebevel af tegen Zafzafi, 'vanwege de inbreuk op de vrijheid van godsdienst'.