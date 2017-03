Marokkaanse koning ruilt populaire premier in voor intimus

Verzwakken

Aanvankelijk blokkeerde de RNI de deelname van een andere conservatieve partij aan de regering, hoewel die de derde partij van het land is. Dat was tegen de zin van Benkirane, maar hij gaf uiteindelijk toe. Akhannouch vormde echter een blok met drie andere partijen. Alleen gevieren zouden ze toetreden tot de regering. Dat zou voor een 'solide en comfortabele' meerderheid zorgen. Benkirane accepteerde drie van de vier als coalitiegenoten, maar met nog een extra partij zou hij 'zijn geloofwaardigheid verliezen'. De meerderheid in het parlement was immers allang binnen.



Het lijkt erop dat de koning er beducht voor is dat de PJD te veel macht krijgt met Benkirane aan de leiding. Aïcha Akalay, hoofdredacteur van het tijdschrift TelQuel, in een commentaar: 'De stemmen die het paleis ervan beschuldigen al het mogelijke te doen om de PJD te verzwakken, zien zichzelf gesterkt in hun gelijk.'