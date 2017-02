Man valt soldaat bij Louvre aan: 'aanval van terroristische aard'

Twee rugzakken

Volgens Europe 1 had de aanvaller twee machetes bij zich en dus niet een, zoals andere bronnen melden. De man had twee rugzakken bij zich, meldt de politie. Zijn bagage is gecontroleerd en er zijn geen explosieven aangetroffen. De nationaliteit van de man is nog onbekend.



'Deze gebeurtenis herinnert ons eraan dat de dreiging aanwezig is en dat veiligheid een zaak voor allen is', zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Frankrijk kreeg in 2015 en 2016 meerdere terreuraanslagen te verduren. Sindsdien is de noodtoestand van kracht. Zo'n 3.500 soldaten bewaken de straten van Parijs.



Museumgangers werden vrijdag naar veilige ruimtes in het Louvres gebracht die geen ramen hebben. Bezoekers werden via luidsprekers geïnformeerd over de gebeurtenis. 'Alles verliep rustig', aldus Paul Lecher, een frequent bezoeker van het Louvre, tegen persbureau Reuters. 'Iedereen, zelfs diegenen die geen Frans verstonden, begreep dat er iets ongebruikelijks aan de hand was.'



Het Louvre herbergt vele kunstschatten, waaronder Vinci's Mona Lisa en het beroemde Griekse beeldhouwerk Venus van Milo. Het museum trekt jaarlijks zes tot tien miljoen bezoekers, onder wie veel toeristen. Het Louvre bleef vrijdag dicht, maar opent zaterdag weer de deuren.