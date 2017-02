Maleisië weet nog steeds niet hoe halfbroer leider Noord-Korea stierf

Kim stierf nadat hij in de budgetterminal van de luchthaven van Kuala Lumpur werd aangevallen en iets in zijn gezicht gespoten kreeg. Hij leefde al jaren in onmin met Kim Yong-un, de leider van Noord-Korea.



Monsters van het lichaam zijn naar experts gestuurd om de doodsoorzaak vast te stellen. 'Pas als de uitslag uit het laboratorium bekend is kunnen wij conclusies trekken', aldus Noor Hisham Abdullah, directeur-generaal van het ministerie. Zuid-Koreaanse en Amerikaanse functionarissen gaan ervan uit dat Kim door Noord-Koreaanse agenten is gedood. Hij woonde onder Chinese bescherming in Macau.



Hoewel er nauwelijks twijfel is dat het om de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider gaat, is het lichaam is nog steeds niet officieel geïdentificeerd. De autoriteiten beschikken niet over dna-materiaal van de familie om dat met het dna van het slachtoffer te vergelijken. Kuala Lumpur wacht totdat de familie contact opneemt om de onderzoekers te helpen bij de identificatie.



De dood van Kim heeft ook tot fricties geleid tussen Maleisië en Noord-Korea. De Noord-Koreaanse ambassadeur in Maleisië, Kang Chol, zei maandag dat de Maleisische autoriteiten 'niet vertrouwd kunnen worden' als het gaat om het onderzoek. Noord-Korea eiste na de moord het lichaam van Kim Jong-nam op. Pyongyang heeft elke betrokkenheid bij de dood van de halfbroer van Kim Yong-Un ontkend.