Macrons 'eerlijke' regering nu al in opspraak vanwege aantal affaires

Bayrou is door de affaire onder druk komen te staan. Politieke moraal is zijn stokpaardje en hij mocht een wet op de 'moralisering van het politieke leven' presenteren. Parlementariërs mogen niet langer hun vrouw en kinderen inhuren, ze mogen niet langer dan drie ambtstermijnen volmaken, moeten hun uitgaven beter verantwoorden en ze krijgen geen potje meer waarmee ze in hun kiesdistrict naar eigen inzicht cadeaus mogen uitdelen.



De meeste Fransen zullen het met deze maatregelen eens zijn, maar de geloofwaardigheid van zijn morele project is ondermijnd door het justitieel vooronderzoek tegen de partij van Bayrou.



Al eerder was minister Richard Ferrand van Territoriale Cohesie in opspraak geraakt. Als directeur van een zorgverzekeraar in Bretagne huurde hij in 2011 een pand dat even tevoren door zijn vriendin was aangekocht. Zij wist dat de verzekeraar de ruimte wilde huren en richtte speciaal een bedrijfje op voor de aankoop.